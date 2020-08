Schlosslichtspiele laufen zum Auftakt auf 100.000 Bildschirmen gleichzeitig

Die Premiere der wegen Corona ins Internet verlegten Schlosslichtspiele ist am Mittwochabend in der Spitze an 100.000 Rechnern, Tablets und Handys verfolgt worden. Diese Bilanz zieht die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Und zahlreiche in sozialen Medien gepostete Fotos zeigen: Oft verfolgten mehrere Personen zusammen den Livestream. Auch aus dem Ausland beamten sich Menschen vom heimischen Sofa aus ans Schloss.

Dass die digitale Ausgabe der Schlosslichtspiele so einschlägt, macht uns unglaublich stolz. Martin Wacker, Karlsruhe Marketing und Event GmbH

„Diese Resonanz hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen”, sagt KME-Chef Martin Wacker: „Dass die digitale Ausgabe der Schlosslichtspiele so einschlägt, macht uns unglaublich stolz.” Innerhalb von vier Monaten wurde das Projekt realisiert. Weil es aktuell keine Großveranstaltungen am Schloss geben darf, wurde online ein digitaler Zwilling des Barockbaus erschaffen.

Zum Auftakt wurden am Mittwoch die beiden neuen Shows „Attitude Indicator” von TNL und Changes 3 von ruestungsschmie.de gezeigt. Sie sind bis zum Finale am 13. September jeden Abend im Programm. Zudem werden im Wechsel beliebte Werke der Vorjahre gezeigt.

Immer um 20.15 Uhr wird bis 13. September auf der Homepage der Schlosslichtspiele der Livestream gestartet.