Schülerwettbewerb „Oscar“ in Karlsruhe zeichnet junge Talente aus

In Karlsruhe wurden beim Schülerwettbewerb „Oscar“ innovative Architekturmodelle ausgezeichnet. Die Ausstellung läuft noch bis Ende Mai.

Das „Architekturschaufenster“ in der Waldstraße 8 war voll, als dort die Preise für den trinationalen Schülerwettbewerb „Oscar“ verliehen wurden. Ein Schülerwettbewerb, der vom Europäischen Architekturhaus für Schülerinnen und Schüler aus der Oberrheinregion (Baden-Württemberg, Elsass und Basler Kantonen) ausgeschrieben wird, das diesen Wettbewerb seit 16 Jahren organisiert.

Kinder von den Grundschul- bis zu den Abschlussklassen sollen dabei auf spielerische Weise lernen, wie die Welt entsteht, in der sie leben – wobei sie selbst zu Akteuren werden. Ziel ist es, „sie nicht nur für die Architektur, sondern auch für Fragen der Städteplanung, des Umweltschutzes oder auch der Energiewende zu sensibilisieren“, wie aus den Wettbewerbsunterlagen hervorgeht.

Motto lautet „Zwischen Himmel und Erde“

„Wohnen zwischen Erde und Himmel“ lautete das Motto des aktuellen Wettbewerbs, an dem sich insgesamt 2.500 Schülerinnen und Schüler beteiligten und sich mit dieser Aufgabenstellung auseinandersetzten. Deren Karlsruher Ergebnisse wurden jetzt im Architekturschaufenster vorgestellt, wobei eine Jury die innovativsten und originellsten Beiträge mit Preisen in den verschiedensten Kategorien auszeichnete.

Jury zeichnet Gewinnermodelle in Karlsruhe aus

Die Kreativität und Fantasie, mit der die jungen „Häuslesbauer“ an die Aufgabe herangingen, reichte vom Wohnen in der Kugel bis hin zu von Ballons getragenen Gebäuden. Insgesamt 62 Modelle hatte die Jury zu bewerten und Boris Ott, der stellvertretende Vorsitzende des Europäischen Architekturhauses zeigte sich „überwältigt von der Anzahl und der Qualität der Modelle“, die es der Jury sehr schwer machten, „überhaupt eine Arbeit oder einige Arbeiten aus dieser Fülle ganz toller Modelle hervorzuheben“, so Ott.

Wie man zwischen Erde und Himmel in der Zukunft vielleicht wohnen kann, ist noch bis zum 30. Mai im Architekturschaufenster zu sehen. Alle 62 Modelle sind dort zu den üblichen Öffnungszeiten an den Wochentagen zu besichtigen, wie Susanne Böhm, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Referentin, mitteilt.