Schützenpanzer, Lkw und bald der Leopard? Was die Bundeswehr in den Materialdepots in Karlsruhe lagert

Gut geschützt am Stadtrand von Karlsruhe betreibt die Bundeswehr eines ihrer größten Materiallager, verteilt auf zwei Anlagen in Neureut und Knielingen. Ab dem kommenden Jahr könnten dort auch Leopard-Panzer zum Inventar zählen.

Lastwagen, so weit das Auge reicht. Olivgrüne schwere Lastwagen auf Schotterflächen, auf Asphalt oder Beton: Wer auf das verzweigte Areal des „Materiallagers Eins“ der Bundeswehr im Stadtteil Knielingen fährt, ahnt, dass hier nicht gekleckert,sondern geklotzt wird.

Doch bei weitem nicht nur auf den Freiflächen: Wenn Hauptmann Frank Junga nicht ohne Stolz die Türen der Hallen auf dem Areal an der Sudetenstraße öffnet, gibt es noch mehr schwere Fahrzeuge der Bundeswehr zu sehen. Zur Zeit vorwiegend schwere LKW der Firma Rheinmetall, aber auch geländegängige Kranwagen der Firma Liebherr – an der massiven Panzerung der Fahrerkabine kann man erkennen, dass sie für den Einsatz gemacht sind.

Bundeswehr übernahm die Hallen von der US-Armee

Wo es ein „Materiallager Eins“ gibt, gibt es auch ein „Materiallager Zwei“. Die Bundeswehr nutzt in Karlsruhe zwei riesige Lagerflächen, nämlich in Knielingen (Eins) und in Neureut (Zwei). Die Areale und Hallen sind ein Erbe der US-Armee, die die Gebäude bis zu ihrem Abzug 1995 nutzte.