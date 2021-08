Schwarzer Geländewagen jagt Radfahrer durch Karlsruher Innenstadt

Nach einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines schwarzen Geländewagens ist es am Sonntagabend zu einer Verfolgungsjagd in der Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 36-jährige Radfahrer kurz nach 20 Uhr von einer Anliegerfahrbahn auf die Kaiserallee einbiegen, als ein schwarzer SUV ihm den Weg abschnitt.

Da es dabei fast zu einem Unfall gekommen wäre, entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Fahrern. Der Fahrer des SUV bedrohte den 36-Jährigen verbal und schüchterte ihn ein, woraufhin dieser seine Fahrt schnell fortsetzte. Er bog nach rechts in die Lessingstraße und anschließend in die Sophienstraße ab. Dabei verfolgte ihn der schwarze SUV mit hoher Geschwindigkeit und versuchte, ihn abzudrängen. Der Radfahrer konnte auf den Gehweg ausweichen und in die Nottinghamanlage einbiegen. Obwohl hier viele Menschen unterwegs waren, folgte der SUV dem 36-Jährigen in den Park und gefährdete zahlreiche Parkbesucher. Erst als der Radfahrer schließlich an der Kaiserallee nach links abbog, konnte er den SUV abschütteln.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu den Ereignissen machen können. Sie werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter (07 21) 6 66 33 11 zu melden.