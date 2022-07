„Genesis“-Projekt schreitet voran

Schwerstarbeit für zweites Lüpertz-Kunstwerk in Karlsruher U-Bahn

Mitten in der Nacht zum Freitag ist wieder Kunst in die Karlsruher U-Bahn eingezogen. Mitarbeiter einer Fachfirma installierten das zweite Lüpertz-Kunstwerk in der U-Station Kaiserstraße.