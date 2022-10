Schwerverletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Karlsruher Südstadt

Bei einem Brand einer Erdgeschosswohnung in Karlsruhe ist ein Mann schwer verletzt worden – es entstand zudem ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro.

Der Brand in der Henriette-Obermüller-Straße in der Karlsruher Südoststadt brach am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr aus.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen sagte, wurde ein Mann aus der brennenden Wohnung gerettet und verletzt. Er kam mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Laut Feuerwehr sei zudem ein weiterer Bewohner ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden – vermutlich mit einer Rauchvergiftung.

„Als wir anrückten, ragten schon Flammen aus den Fenstern und die Wohnung stand in Vollbrand“, sagte der Sprecher. Das Feuer sei zwar nicht auf die anderen Wohnungen übergegangen. Der Rauch habe sie aber in Mitleidenschaft gezogen, so der Sprecher.

Karlsruher Feuerwehr rettet 21 Bewohner

Auch das Treppenhaus sei wegen des Rauchs nicht begehbar. Insgesamt wurden 21 Menschen aus dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus gerettet, darunter mehrere mit der Drehleier aus den Obergeschossen von Fenstern und Balkonen.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Erdgeschosswohnung sei nicht bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf 500.000 Euro.

Wie es zu dem Brand kam, sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.