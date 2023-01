Sechs Interessenten wollen die Karlsruher Garnisonskirche in Knielingen kaufen

Was passiert mit der Garnisonskirche in Karlsruhe-Knielingen? Das Gebäude ist marode, die Zukunft offen. Nun befasste sich der städtische Planungsausschuss damit.

Die städtische Wohnbaugesellschaft Volkswohnung will mit sechs Interessenten zum Erwerb der denkmalgeschützten Garnisonskirche in Knielingen in die Verhandlungen gehen. Der Planungsausschuss des Gemeinderats billigte in seiner Sitzung am Donnerstag grundsätzlich die Vorgehensweise der Gesellschaft. Ob es am Ende tatsächlich zum Verkauf kommt, ist völlig offen.

Offiziell bekannt über fünf der sechs Interessenten ist nichts. Außer den Vertretern der rumänisch-orthodoxen Kirche hat sich niemand aus der Deckung gewagt. Zwei weitere Kirchengemeinden sollen ebenfalls zu denjenigen gehören, die das marode Kirchengebäude aus den 1950er Jahren kaufen wollen. Aus welchem Bereich die drei weiteren Interessenten gehören, wurde in der Sitzung nicht thematisiert.

Karlsruher Volkswohnung prognostiziert hohe Sanierungskosten

„Wir wollen schnell Klarheit darüber gewinnen, ob es jemanden gibt, der den Kaufpreis zahlt und ein Nutzungskonzept vorlegt, das auch der Denkmalschutz genehmigt“, so Bürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos). Klar sei für ihn, bei der Sanierung des Gebäudes sei es mit einem Eimer Farbe nicht getan. Die Volkswohnung prognostiziert rund 2,5 Millionen Euro Kosten für eine Generalsanierung.

Doch das ist nur eine Schätzung. Weder die Stadt noch die Volkswohnung wollen das Gebäude behalten und einer neuen Nutzung zuführen – aus Kostengründen. Der Bodenrichtwert beträgt eine halbe Million Euro. Die Summe will die Volkswohnung als Verkaufspreis erzielen.

Auch Erbbaurecht und Abriss in der Diskussion

Stadtrat Michael Zeh (SPD) schlug vor, statt eines Verkaufs sei möglicherweise ein Erbbaurecht die bessere Lösung. Und: „Wir wären nicht glücklich, wenn aus der Kirche ein hippes Büro wird“. Ein Nutzungskonzept sollte einen Mehrwert für die Gesellschaft haben – gerade mit Blick auf den Stadtteil Knielingen.

Stadtrat Tom Høyem (FDP) forderte, endlich Lösungen für das Gebäude zu finden. Für die Liberalen kommt dabei auch ein Abriss in Frage.

Dem trat Lüppo Cramer (KAL/Die Partei) entgegen. Er will die Kirche erhalten und einer „guten Nutzung“ zuführen. Er sieht mit Blick auf die Zukunft des Kulturdenkmals die Volkswohnung in der Verantwortung.