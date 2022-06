Sechsjährige in Karlsruhe leicht verletzt

An der Karlsruher Straßenbahnhaltestelle Yorckstraße ist am Samstagnachmittag eine Sechsjährige von einer Straßenbahn angefahren worden. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt.

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag bei einer Kollision mit einer Straßenbahn an der Haltestelle Yorckstraße in Karlsruhe leicht verletzt worden. Das Kind übersah offenbar die bereits einfahrende Straßenbahn und wurde von dieser touchiert, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen überquerte gegen 14.10 Uhr die Bahngleise an der Fußgängerfurt der Haltestelle. Die Sechsjährige fiel zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Stand leicht. Vorsorglich kam das Mädchen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war der Bahnverkehr etwa 45 Minuten einseitig gesperrt.