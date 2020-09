Sechstes Kriegsschiff mit dem Namen „Karlsruhe“ befindet sich im Bau

Bis ins Kaiserreich reicht die Tradition zurück, dass Kriegsschiffe den Namen Karlsruhes tragen. Insgesamt waren es fünf Schiffe. Das nächste Schiff mit dem Namen der Stadt steht bereits am Horizont.

Fünf Kriegsschiffe in den unterschiedlichsten Epochen der deutschen Geschichte trugen bisher den Namen Karlsruhe in die Welt. Nachdem es nach der Außerdienststellung des bisher letzten Schiffes, der Fregatte „Karlsruhe“, eine Zeitlang so aussah, als ob diese Tradition beendet ist, war mit einer Entscheidung der damaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen 2019 klar, dass eine der geplanten Korvetten der Bundeswehr den Namen „Karlsruhe“ bekommt. Dies wäre dann das sechste Schiff.

Erste „Karlsruhe“ sank vor Barbados

Das erste Kriegsschiff mit dem Namen Karlsruhe besaß die Kaiserliche Kriegsmarine. Es war der „Kleine Kreuzer Karlsruhe“, der 1912 vom Stapel lief und im November 1914 ohne Feindeinwirkung nach einer Explosion an Bord im Atlantischen Ozean bei Barbados unterging. Der zweite „Kleine Kreuzer Karlsruhe“ lief 1916 in Kiel vom Stapel, er versenkte sich selbst im Juni 1919 vor Scapa Flow (Schottland) auf Befehl der Admiralität.

1927 lief in Kiel der Kreuzer „Karlsruhe“ für die damalige Reichswehr vom Stapel. Der Kreuzer war beteiligt am Angriff Nazideutschlands auf Norwegen. Das Schiff hatte unter anderem die Aufgabe, deutsche Truppen in Kristiansand zu sichern. Im April 1940 wurde es vor Norwegen von einem britischen U-Boot schwer beschädigt und später von einem deutschen Torpedoboot versenkt.