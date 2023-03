1723 erbaut hat das Seilerhäuschen in der Karlsruher Kaiserstraße eine lange Geschichte hinter sich. Bestrebungen der Stadt, das Haus abzureißen, scheiterten.

Das älteste Fenster Karlsruhes ist, natürlich, im ältesten Haus der Stadt zu finden: ein bleigefasstes, getöntes Fensterchen, das im Obergeschoss des Seilerhäuschens zu sehen ist.

Viel Geschichte hat dieses Haus in der Kaiserstraße 47 hinter sich: 1723 gebaut, war das Modellhandwerkerhaus 234 Jahre lang im Besitz einer Familie, der Seilerfamilie Schönherr.

Eingerahmt von fünf- und sechsgeschossigen Häusern sehen das zweigeschossige Seilerhäuschen und sein Nachbarhaus schon „kurios“ aus.

Karlsruher Seilerhäuschen sollte abgerissen werden

Das fand jedenfalls die Karlsruher Stadtverwaltung Anfang der 80er Jahre und wollte es abreißen. Das hatten sie schon mal in den 60er Jahren während der großflächigen Zerstörung des „Dörfles“ vor. Eine Bürgerinitiative, die damals als Fortschrittsgegner beschimpft wurde, verhinderte es. Erst unter ihrem öffentlichen Druck wurde das Haus unter Denkmalschutz gestellt.

Dieses Jahr wird nicht nur das stolze 300-jährige Jubiläum groß gefeiert, sondern auch das dreijährige Bestehen des Vereins Lobin, der seit 2019 nicht nur die inzwischen sehr beliebte Kulturküche betreibt, sondern das Haus für Initiativen geöffnet hat und ein fester Bestandteil des Viertels geworden ist.

Junge Studierende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sind ebenso regelmäßige Besucher wie ältere Menschen aus dem „Dörfle“, die die besondere Atmosphäre des aufwendig renovierten Hauses lieben – die originalen Holzdielen des „Biedermeier-Zimmers“, die Kacheln der ehemaligen Küche oder der wiederentdeckte Brunnen im Hof. Damit könnte es auch ein Museum sein, aber der Verein hält es lebendig und schaut so auch nach vorn: „In so einer gelebten Geschichte Zukunft zu gestalten, ist einfach wunderbar“, sagt Galina Freund vom Verein Lobin.

Viele Aktionen zum Jubiläum

Bei so einem Jubiläum wird man natürlich auch beschenkt. Fast alle Kulturinstitutionen Karlsruhes haben Präsente: Den Anfang machen Volontäre des Badischen Landesmuseums, die ein Kunstwerk in Form eines Pilzmyzelfahrradhelms anbringen werden, eine Verbindung von Kunst und Natur. Am Dienstag, 11. März, ist als Auftakt vieler Events die große Geburtstagsfeier mit Kaffee und Kuchen, Abendessen, Bands, DJ und Aktionen.

Am 24. Juni feiert der Verein stattreisen hier sein 20-jähriges Bestehen, mit kleinen Stadtführungen in der unmittelbaren Umgebung, etwas später das Uni-Theater sein 33-jähriges.

Es wird Beiträge von Gedok und Jubez geben, Gastauftritte vom Sandkorn- und vom Volkstheater des Badischen Staatstheaters, Konzerte der Hochschule für Musik und Veranstaltungen des Naturkundemuseums zum 300-jährigen Geburtstag der Markgräfin Karoline Luise, die den Grundstock für Kunsthalle und Naturkundemuseum gelegt hat.

Viele weitere Termine werden dazukommen, das Kulturprogramm wird, obwohl es (noch) keine Unterstützung der Stadt gibt, prall gefüllt sein. Sich selber will der Verein eine Jubiläumsausgabe des Buchs „Das Seilerhäuschen“ von 2001 schenken, eine Neuauflage des lange vergriffenen Buchs über dieses Kleinod der Stadt.