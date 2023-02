Sporthallen sind Tabu

Seit Kriegsbeginn haben in Karlsruhe über 4.000 Ukrainer Schutz gesucht

Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. In Karlsruhe ist die Hilfsbereitschaft der Bürger bis heute groß – und zudem manches anders als in anderen Städten. Einen Hilferuf schickten die Verantwortlichen nie.