Türöffner für Fitnessstudios

Karlsruher Lehrer könnten Selbsttests ihrer Schüler bescheinigen

Für den Besuch im Innenbereich eines Restaurants oder dem Hallenbad braucht man einen aktuellen Testnachweis. Dafür geeignet sind in einigen Fällen auch Selbsttests – sofern eine „geeignete Person“ sie überwacht und bescheinigt. In Karlsruhe könnten bald Lehrer die Tests in den Schulen durch ihre Unterschrift nutzbar machen.