Selfie mit den Stars – 15.000 jubeln beim KSC-Familientag in Karlsruhe

In einer Woche startet der KSC in die neue Saison. Die Mannschaft wurde beim Familientag von den Fans schon an diesem Wochenende bejubelt.

Nein, die KSC-Fans haben nichts verlernt. „Kaaarlsruhe“, schallt es laut und leidenschaftlich durchs Stadion, in dem am Sonntagmittag Stadionsprecher Martin Wacker die Stimmung anheizt. Bald zeigt sich in der nun zu Dreivierteln fertig gebauten Arena die Mannschaft.

Und das ist eines der Highlights des Familientages, der erstmals nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden kann. Ob alte Hasen wie Daniel Gordon oder Neuzugänge wie Sebastian Jung: Die Zuschauer bejubeln die Mannschaft, klatschen die Spieler ab, als die sich ihren Weg durch die Reihen bahnen.

Erinnerungen an die KSC-Kicker

Selfies werden gemacht. Schon bevor die Saison am nächsten Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Paderborn startet, sammeln Klein und Groß schöne Erinnerungen.

Und die Fans bereiten sich vor: Im Fanshop gibt es die Trainingskleidung und das neue Auswärtstrikot zu kaufen. „Vor allem letzteres ist gefragt, der Andrang groß“, berichtet Mitarbeiter Luis Süthoff, der verrät: „Ich bin eigentlich Mainz-Fan.“

Bayern hält Matthias Becker die Daumen. Er beobachtet vom Rand aus, wie seine Frau für die Söhne David, Felix und Bastian das Angebot sondiert. David ist mit seinen anderthalb Jahren schon ins Shirt der Blau-Weißen geschlüpft. „Bayern-Trikots haben wir auch dabei“, versichert der Vater lachend.

Schnell füllt sich der Wildpark, der Verein zählt den Tag über rund 15.000 Besucher, etwa 6.000 davon verfolgen die Mannschaftsvorstellung im Stadion. Offenkundig kann der Zweitligist auf die Unterstützung des zwölften Mannes setzen, die Fans sind da, viele im Trikot und mit Fahne ausgestattet. „Wir sind eine starke Gemeinschaft“, freut sich Präsident Holger Siegmund-Schultze.

Im Außenbereich zeigt der Nachwuchs, wie gut er mit dem Ball umgehen kann. Mit dem linken Fuß zieht der siebenjährige Tom ab. Der Ball landet nicht im Netz, sondern im roten Herzen einer großen Scheibe.

Fußball-Dart gehört zu den Mitmachangeboten. „Die Karlsruher haben Talent, pro Stunde treffen etwa zehn in die Mitte“, bilanziert Markus Brieskorn, der das Unternehmen B.Pro Catering Solutions vertritt und für jeden dieser Treffer einen Fußball zum Mitnehmen überreicht.

Fabian hat sein Glück versucht, schon zieht es den Sechsjährigen weiter, eine Art Minigolf mit Fußball wartet, ebenso ein Tischfußball. „Das ist mal etwas anderes“, sagt Mutter Angelika Mahler. Die Familie ist aus Bruchsal zum Familientag angereist. „Fabian hat schon zweimal die KSC-Fußballschule besucht“, verrät sie.

YouTuber Camill Hauser begeistert mit Kunstücken mit dem Ball

Hier misst eine Kamera das Tempo des Torschusses, dort versuchen Kinder, den Ball in einer blauen Tonne zu versenken. Konzentriert sind die Jungen und Mädchen dabei. Und sie staunen wie die Erwachsenen, was Camill Hauser mit dem Ball anstellt: Eine gefühlte Ewigkeit balanciert er ihn in der Luft, auf dem Kopf, auf dem Knie, auf der Schulter.

Der neue Knipser für den KSC? „Nein, über die Kreisliga kam ich nie hinaus“, winkt der YouTube-Star ab, der aus Stuttgart angereist und für den Familientag ins KSC-Trikot geschlüpft ist. Hauser versichert lachend: „Meine Kunststücke würden dem KSC beim Spiel eh nicht viel helfen.“

Cheftrainer Christian Eichner ist dennoch zuversichtlich: „Unsere Vorbereitung war durchwachsen. Aber die Jungs sind mit Eifer bei der Sache. Ich denke, dass wir aus Paderborn mit etwas nach Hause fahren.“

Mit einem Sieg, einem Unentschieden? Am nächsten Sonntag wird es sich zeigen. Wacker – im 23. Jahr Stadionsprecher – gibt sich jedenfalls bescheiden: „Wir sollten weiter demütig bleiben.“ Er wünsche sich für die kommende Saison 2022/23, dass der KSC ein „etablierter Zweitligist“ bleibe und am Ende im gesicherten Mittelfeld lande.