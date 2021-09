Auf insgesamt 632 Quadratmetern entsteht unweit der B36 in Karlsruhe-Mühlburg das Selfie-Museum Karlsruhe. Die 25-jährige Theresa Wensauer hatte die Idee dazu schon während ihres Thailand-Urlaubs im Jahr 2019, als sie das 3D-Kunstmuseum „Art in Paradise“ in Chiang Mai mit ihrem Freund besucht hatte. Während des Lockdowns verfestigte sich das Vorhaben.

„Als ich dann gesehen habe, dass es in Karlsruhe und Umgebung noch kein Selfie-Museum gibt und auch in Kaiserslautern und Hamburg während des Lockdowns solche Museen eröffnet wurden, konkretisierten sich meine Pläne“, so die Karlsruherin.

Vor Ort sei sie in den Museen in der Pfalz und an der Elbe zwar noch nicht gewesen, aber das Selfie-Museum in Saarbrücken habe sie besucht.