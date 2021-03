In Karlsruhe hat ein bislang unbekannter Täter eine Seniorin beraubt und sie dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen.

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall in Grünwinkel am Samstag gegen 16.15 Uhr in der Durmersheimer Straße. Dabei soll ein Täter einer 89-jährigen Frau ihre weiße Handtasche mit persönlichen Gegenständen und 30 Euro entrissen haben.

Der Täter, ein Fahrradfahrer mit schwarzer Mütze, habe die Seniorin derart angegangen, dass sie stürzte und mit Verletzungen im Gesicht, am Oberschenkel und einer schweren Schulterverletzung stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden mussten.

Passanten hatten sich zunächst um die verletzte Frau gekümmert. Die polizeiliche Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Die Polizei erhofft sich deshalb Hinweise von Zeugen. Diese können sich unter der Nummer (0721) 666-5555 melden.