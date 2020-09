Sexuelle Belästigung von Unbekanntem auf dem Adenauerring in Karlsruhe

Ein Mann hat am Montagvormittag eine Frau auf dem Adenauerring angegriffen und sexuell Belästigt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Durlacher Tor

Eine 36 Jahre alte Frau wurde am Montagvormittag auf dem Fußweg entlang des Adenauerring in Karlsruhe von einem Mann sexuell belästigt. Von hinten griff der Unbekannte die Frau an und berührte sie im Bereich des Oberkörpers. Ein Passant bemerkte den Vorfall und schritt ein. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Durlacher Tor.

Das Opfer beschreibt den Unbekannten als 175 bis 180 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte ein südamerikanisches Aussehen, mit dunklem Teint, dunklen Haaren und Augen und glattrasiertem Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Kurzarmoberteil und dunkler Hose.

Die eingeleitete Fahndung brachte bisher keinen Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.