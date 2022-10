Fünf Frauen aus Karlsruhe und der Region treten kommende Woche an fünf Tagen bei der TV-Sendung „Shopping Queen“ gegeneinander an. Was sie vereint: Sie wollen die Frau mit dem besten Stil werden.

Jede Teilnehmerin hat an einem der Wochentage dann die Chance, in vier Stunden für ein bestimmtes Event ihr Outfit zu gestalten. Die anderen Frauen bewerten zusammen mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer das Ergebnis und geben ihre Punkte ab. Am Ende der Woche wird die „Shopping Queen“ gekürt.

„Lederleicht – Überzeuge in deinem neuen Wildleder-Outfit!“, lautet das Motto, dem sich die Karlsruher Kandidatinnen in der beliebten Sendung stellen müssen. Zu sehen sind die Folgen von Montag bis Freitag, jeweils um 15 Uhr bei Vox.