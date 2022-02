Die TV-Show „Shopping Queen“ mit Designer Guido Maria Kretschmer gibt es mittlerweile seit zehn Jahren.

Vom 28. Februar bis 4. März macht die Styling-Doku erneut Halt in Karlsruhe und zeigt Folgen aus der Fächerstadt im Fernsehen. Sie beginnen von Montag bis Freitag jeweils um 15 Uhr auf Vox. Das Motto lautet: „Chic in Strick: Kreiere deinen Look rund um angesagte Zopfmuster.“

Am jeweiligen Shopping-Tag gibt es auf bnn.de eine Vorstellung der Teilnehmerin, die in an der Reihe ist. Mit von der Partie sind Berta Carrasco Grau Karlsruhe, Nadine Koch-Bollheimer und Petra Greschniok aus Karlsruhe, sowie Marissa Irion-Zierz aus Rastatt und Shirin Metz aus Steinmauern.

Am Ende der Woche steht fest, wer den Designer mit seinem Outfit überzeugen und sich über das Preisgeld von 1.000 Euro freuen kann.