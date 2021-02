Die Karlsruherin Gretel Lucia Kutscher Carmichael, genannt Lulu, schaut die Sendung „Shopping Queen“ regelmäßig mit ihren beiden Kindern. Als sie für die Karlsruher Ausgabe ausgewählt wurde, war es dann auch keine Frage, dass ihre 19-jährige Tochter sie beim Einkaufen begleitet.

Neben der Shopping-Leidenschaft teilen sich die beiden Frauen auch die Schuhgröße. Nur dass die Mutter ein paar Schuhe mehr hat als die Tochter – auf 400 Paar kommt sie derzeit.

Diese befinden sich in einem eigenen Ankleideraum in ihrer Wohnung in der Karlsruher Karlstraße. „Diesen Ankleideraum habe ich mit PIN versehen“, sagt Lulu über ihr Heiligstes.

Außer bei Schuhen wird sie auch bei Handtaschen immer schwach. Ihr Kleidungsstil reicht von sexy bis klassisch und ist sehr bunt. So trägt sie auch verschiedenfarbige Perücken. „Ich ziehe mich so an, wie ich mich fühle“, erklärt sie.

Allein über die Teilnahme freute sich die 37-Jährige tierisch. „Mädels, wir sind alle Shopping Queens – wir wurden ausgesucht“, sagte die Karlsruherin zu den anderen Kandidatinnen.

Lulu freute sich sehr über das Hut-Motto. „Ich habe viele Hüte, kostümiere mich auch gern an Karneval“, sagt sie. Vom Dreh war Lulu so sehr begeistert, dass sie sofort noch einmal mitmachen würde. „Wir waren ein super Team – wie eine Familie. Ich vermisse die Kameraleute jetzt schon“, sagt sie. Außerdem sei die Sendung im Gegensatz zu vielen anderen Fernsehformaten ein seriöses Programm.

Total begeistert vom Star-Designer

Noch immer etwas schade findet die Mutter, dass sie den Moderator Guido Maria Kretschmer wegen Corona nicht umarmen durfte. „Er ist so nett wie im Fernsehen – ein richtig lieber Mensch. Ich hätte ihn gern gedrückt“, sagt die Frau, die seit zwanzig Jahren in Karlsruhe wohnt und Autos liebt.

Am liebsten würde die Fernsehshow-Teilnehmerin die Sendung in der Bar des Hotels, in dem sie Mit-Chefin ist, anschauen und viele Freunde einladen. Aber wegen Corona ist auch das nicht möglich.

Lulu arbeitet viel, treibt in ihrer Freizeit Sport wie etwa Kickboxen, reist und taucht gern. Außerdem engagiert sie sich in ihrer Freizeit mit ihrer eigenen Stiftung für Menschen in Afrika. „Ich gehe dort in die Dörfer und Schulen und schaue, was die Menschen benötigen“, erklärt sie.

Sollte sie die Karlsruher Ausgabe gewinnen, würde sie einen Großteil des Gewinns für Fahrräder und Essen dort ausgeben.