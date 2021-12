Ehrenamtliche bietet Sicherheit

Heimwegtelefon hilft Anrufern durch die Karlsruher Dunkelheit

Nicht erst seit der nächtlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Durlach ist Sicherheit auf einsamen Strecken in der Nacht ein Thema. Am Heimwegtelefon bietet Sonja Bohlender ein bisschen Sicherheit.