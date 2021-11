„Ehrgeiz und Motivation“

Sieg mit 20 Minuten Vorsprung: Wie eine Karlsruher Ärztin beim Ironman in Barcelona allen davonlief

Ellen Meyer-Rogge arbeitet in Karlsruhe als Hautärztin. Ach, ganz nebenbei ist sie Triathletin. Eine verdammt erfolgreiche: In Barcelona hat sie nun den Ironman in ihrer Altersklasse gewonnen. Und das mit riesigem Vorsprung.