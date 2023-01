In der Silvesternacht waren Feuerwehr und Rettungsdienst gefordert. Meist waren kleinere Brände zu löschen, es gab aber auch mindestens einen Schwerverletzten.

Die Feuerwehren in der Region haben im Vergleich zu den Vorjahren teilweise eine unruhigere Silvesternacht erlebt. Bereits im Verlauf des Tages sei die Feuerwehr zu mehreren kleineren Bränden in Karlsruhe alarmiert worden. Zwischen 23:30 Uhr und 2 Uhr mussten Feuerwehr und Rettungsdienst einer ersten Bilanz zufolge etwa 21 Einsätze absolvieren. In den meisten Fällen habe es sich um kleinere Brände gehandelt.

Größeren Schaden richtete allerdings ein Feuer auf einem Balkon im Karlsruher Stadtteil Rintheim an. Dort entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die betroffene Wohnung in der Forststraße ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde ersten Angaben niemand.

Pforzheimer Feuerwehr löscht Brand im fünften Stock

Einen größeren Feuerwehreinsatz zog auch ein Balkonbrand im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim nach sich. Gegen kurz nach Mitternacht war die Feuerwehr in die östliche Karl-Friedrich-Straße ausgerückt. Auch hier gab es ersten Angaben zufolge keine Verletzten.

Mehrere größere Einsätze hatten dagegen die Feuerwehren im Ortenaukreis zu bewältigen. In Hohberg kam es gegen Mitternacht zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Verletzte gab es dort nach ersten Erkenntnissen nicht, weil sich die betroffenen Bewohner rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen konnten.

Bereits am Silvesterabend ist in Hohberg allerdings ein Mann durch einen selbstentzündeten Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Der 39-Jährige sei nach dem Unfall mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Demnach traf der Böller seine rechte Gesichtshälfte.

In Schutterwald musste die Feuerwehr gegen 0:30 Uhr zum Brand einer Garage ausrücken. Feuerwerkskörper hatten offenbar einen Holzstapel in Brand gesetzt, die Flammen griffen auf die angrenzende Garage über. Bei Rust brannte zudem gegen 2 Uhr ein Gartenhäuschen ab. In allen Fällen entstand größerer Sachschaden, Personen wurden nach ersten Angaben aber nicht verletzt.

Feuerwehr im Landkreis Karlsruhe fast 30 Mal im Einsatz

Im Landkreis Karlsruhe rückte die Feuerwehr in der Silvesternacht 28 Mal aus. Auch hier waren in den meisten Fällen kleinere Feuer zu löschen, die durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden waren. So wurde die Feuerwehr etwa gegen 0:15 Uhr nach Ettlingen-Bruchhausen gerufen, um den Brand einer größeren Hecke zu löschen.

Der Rettungsdienst kam im Landkreis Karlsruhe in der Silvesternacht etwa 35 Mal zum Einsatz. Dies entspreche dem Einsatzaufkommen eines normalen Samstagabends, teilte die Branddirektion in Karlsruhe mit.