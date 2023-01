60 Jahre Élysée-Vertrag

Simone Riedel wurde im französischen Reims geboren und lebt heute in Karlsruhe

Am 22. Januar 1963 unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag. Simone Riedel wurde in Frankreich geboren und lebt heute in Karlsruhe. Die deutsche Kultur brachte ihr ein Kriegsgefangener näher.