Verantwortung für Frauenhaus und Kinderheim

Karlsruher Sozialfachmann: „Die Jugendhilfe wird zu oft vergessen“

Jürgen Ganter hat Verantwortung für das größte Frauenhaus in Baden und weiß auch sonst, was Familien in Krisen helfen kann. Jetzt sieht der Geschäftsführer des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) dunkle Wolken aufziehen.