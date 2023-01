So halten es Einrichtungen und Institutionen in Karlsruhe mit dem Gendern

Genderstern, Binnen-I und Doppelpunkt in Schulen: Das geht gar nicht – sagt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Schulen müssten sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt, argumentierte der Grünen-Politiker kürzlich in einem Gespräch mit der dpa. „Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr.“ Wie hält es eigentlich Karlsruhe mit dem Gendern? Die BNN haben nachgefragt.

Stadtverwaltung Karlsruhe erstellte Broschüre

Im vergangenen Juli hat die Stadtverwaltung ihre Broschüre „Geschlechtergerechte Sprache“ veröffentlicht. Der Leitfaden soll Mitarbeitenden zeigen, in welcher Form diverse Menschen, Frauen und Männer angesprochen werden können. Er ist gedacht für die interne Kommunikation, aber auch für die Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern. Die Stadt betrachtet ihn als Zwischenlösung, bis es in Deutschland eine einheitliche Regelung gibt. Der Leitfaden gibt drei Empfehlungen: zunächst die Paarform, bei der von einem Wort sowohl die männliche als auch die weibliche Form genannt werden – beispielsweise also Studentinnen und Studenten. Als weitere Möglichkeiten werden neutrale Formulierungen (Beispiel: Studierende) und der Genderstern genannt (Student*in).

„Wir machen die Vielfalt der Geschlechter sichtbar und drücken dies in der Sprache, die wir schreiben und sprechen, aus“, wird Oberbürgermeister Frank Mentrup im Vorwort des Leitfadens zitiert.

Die städtischen Gesellschaften hatten sich innerhalb des KVVH-Konzerns Ende 2021 darauf verständigt, künftig gendergerechte Sprache zu nutzen.

Stadtwerke Karlsruhe orientieren sich an der Stadt

Am internen Leitfaden der Stadt orientieren sich auch die Stadtwerke, wie Pressesprecherin Anke Hoffmann erläutert. Sie schreibt: „Um geschlechtergerecht zu kommunizieren, nutzen wir eine Mischform aus der neutralen Form der Ansprache – Beispiel: Kundschaft, die Mitarbeitenden –, und dem Gebrauch des Gendersterns.“

Dort, wo die Verwendung eines Gendersterns grammatikalisch nicht sinnvoll sei und eine neutrale Form nicht passe, nutze die Gesellschaft die Paarform. Konkret: Die Genderstern-Form „Kund*in“ entspreche nicht den Leitlinien der Stadtwerke. Das Wortteil vor dem Genderstern müsse nämlich vollständig und grammatikalisch korrekt sein, wenn der hintere Wortteil – also *in oder *innen – weggelassen wird. Das wäre in diesem Fall dann „Kund“ und somit kein vollständiges Wort. Wenn an dieser Stelle im textlichen Kontext das Wort „Kundschaft“ nicht passe, verwenden die Stadtwerke die Paarform „Kundin und Kunde“.

IHK setzt nicht nur auf männlich und weiblich

„Wir legen Wert auf eine geschlechtergerechte Sprache“, sagt IHK-Sprecherin Claudia Nehm. In der Regel greift der Verband bei interner und externer Kommunikation sowohl auf die männliche wie die weibliche Form zurück oder man setzt auf neutrale Formulierungen, die beide Geschlechter umfassen.

Als weltoffene Organisation stehe man grundsätzlich für die Berücksichtigung sämtlicher Identitäten. Das werde beispielsweise auch bei Stellenausschreibungen deutlich. Stets werden dort nicht nur männliche und weibliche Adressaten angesprochen. Auch Personen, die sich keinem dieser Geschlechter zugehörig fühlten („divers“), seien willkommen, verdeutlicht IHK-Sprecherin Claudia Nehm. Nach wie vor sei das Gendern ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema, hat man bei der IHK beobachtet.

KVV hat Leitfaden für Beschäftigte

In der Kommunikation mit Fahrgästen von Bus und Bahn pflegt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) eine seit Frühjahr 2022 geregelte gendergerechte Sprache, gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG). Die Gesellschaften verwendeten in der Kommunikation neutrale Begriffe, so ein Sprecher, die alle Geschlechter einbeziehen.

Wo das nicht möglich sei, werde der Genderstern gesetzt. Bei der Neuauflage von Printprodukten werde diese Schreibweise bereits umgesetzt. Ein Leitfaden helfe den Beschäftigten von VBK, AVG und KVV, die außerdem zu einem Vortrag einer renommierten Sprachexpertin eingeladen waren.

Hochschulen mit unterschiedlichen Ansätzen

Eine Vorreiterrolle beim Thema Gendern nimmt das Studierendenwerk Karlsruhe wegen seines geschlechtsneutralen Namens ein. Allerdings wurde der Name nicht aus eigenem Antrieb geändert, sondern weil das Studentenwerksgesetz im April 2014 in Studierendenwerksgesetz umbenannt wurde. „Vor uns hat das zunächst einmal sehr viel Arbeit bedeutet“, erinnert sich Studierendenwerks-Geschäftsführer Michael Postert. Schließlich musste der Name auf sämtlichen Publikationen geändert werden.

Ähnlich radikale Schritte wurden seither im Studierendenwerk keine mehr gemacht. Das Studentenhaus heißt immer noch Studentenhaus und bei der internen und externen Kommunikation gibt es keine klaren Vorgaben. „Wir setzen nach Möglichkeit auf neutrale Begriffe wie eben Studierende“, sagt Postert. Wo das nicht gehe, können weibliche und männliche Form gemeinsam oder das Binnen-I verwendet werden. Gender-Sternchen und Doppelpunkt sind laut Postert in der internen und externen Kommunikation dagegen nicht erwünscht. „Aber noch haben nicht alle unserer Mitarbeitenden das Thema verinnerlicht“, sagt Postert. „Deshalb müssen sämtliche Texte vor der Veröffentlichung noch einmal intern durch den Gender-Filter laufen“.

Einen Schritt weiter ist man am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort wurde vor einem Jahr die Leitlinie „Gendergerecht und inklusiv. Sprache und Bildsprache der Vielfalt am Karlsruher Institut für Technologie“ entwickelt. Auf 14 Seiten gibt es Tipps und praktische Beispiele für den Einsatz von geschlechtsneutraler Sprache. Empfohlen werden dabei vor allem geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen, auf Sonderzeichen soll wegen der fehlenden Barrierefreiheit für blinde oder sehbehinderte Personen verzichtet werden.

Einen anderen Ansatz verfolgt Bernhard Thierry, der mit einer Online-Petition für eine neue Form des Genderns wirbt und diesen Ansatz am 19. Januar in der Waldorfschule in Karlsruhe vorstellt. „Gendern kann logisch sein“, sagt Thierry. Der kürzeste Begriff müsse dabei der Oberbegriff für alle Geschlechter sein, also etwa Lehrer oder Schüler.

Will man ausschließlich weibliche oder männliche Personen ansprechen, wird der Oberbegriff um –innen oder –riche ergänzt, dann heißt es Lehrerinnen und Lehreriche oder Schülerinnen und Schüleriche. Anfangs sei er wegen dieses Ansatzes oft nicht ernst genommen worden, sagt Thierry im Gespräch mit dieser Zeitung. „Aber je mehr die Leute darüber nachdenken, desto mehr merken sie, dass das Gendern dadurch viel einfacher wird.“

Regierungspräsidium (RP) orientiert sich an Landesministerium

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hält sich an die Vorgaben in einem Merkblatt des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Grundsätzlich sollen demnach Neutrale Formulierungen oder Paarformen verwendet werden.

Zielführend könne auch eine sinnvolle Kombination von neutralen Formulierungen und Paarformulierungen in Texten sein. Das Merkblatt enthält darüber hinaus Tipps und Ratschläge für eine „geschlechtergerechten Rechts- und Amtssprache“.

BNN folgen Absprachen der Agenturen

Die Badischen Neuesten Nachrichten halten sich an die Absprache der deutschsprachigen Nachrichtenagenturen. In dem Beschluss heißt es: „Die deutschsprachigen Nachrichtenagenturen AFP, APA, dpa, epd, Keystone-sda, KNA, Reuters und SID haben ein gemeinsames Vorgehen vereinbart, um diskriminierungssensibler zu schreiben und zu sprechen. Das generische Maskulinum wird in kompakter Nachrichtensprache noch vielfach verwendet, soll aber schrittweise zurückgedrängt werden.

Da unklar ist, ob und welches der Sonderzeichen (Genderstern, Unterstrich, Doppelpunkt etc.), die auch nicht-binäre Geschlechtsidentitäten abbilden sollen, sich im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen wird, verzichten die Nachrichtenagenturen auf die Verwendung dieser Zeichen.

Bislang entsprechen sie auch weder dem amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung noch dem allgemeinen Sprachverständnis beziehungsweise der allgemeinen Sprachpraxis. Viele andere Möglichkeiten zur Vermeidung diskriminierender Sprache und zur Sichtbarmachung von Diversität seien aber konsequent zu nutzen, etwa Paarformen, geschlechtsneutrale Pluralformen (Feuerwehrleute, Pflegekräfte) oder „Sache statt Person“ (Redaktion, Teilnahmeliste).