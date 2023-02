Historischer Rückblick

So lebt eine Arbeiterfamilie vor 100 Jahren in Karlsruhe

Nackte Not drückt Arbeiterfamilien im Jahr 1923 in Karlsruhe. Ein Historiker erzählt, wie sogenannte kleine Leute vor 100 Jahren in der Stadt wohnen – in drangvoller Enge und mit wenig Chancen auf bessere Verhältnisse.