Karlsruhe will Verkehr anders lenken

So lief die hitzige Debatte im Karlsruher Gemeinderat über höhere Parkgebühren

Karlsruhe bittet Autofahrer zur Kasse. Auf öffentlichen Plätzen wird das Parken ab Sommer teilweise fast doppelt so teuer wie bisher. Im Gemeinderat löst das Streit aus. Gerade in Zeiten der Pandemie will mancher dem Handel das Geschäft nicht zusätzlich erschweren.