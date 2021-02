Zwei Monate lang war auch in Karlsruhe um 20 Uhr Zapfenstreich. Seit Donnerstag ist die Ausgangssperre aufgehoben. Wie reagieren die Menschen auf die wiedergewonnene Freiheit? Unsere Mitarbeiterin hat sich in der Innenstadt umgeschaut.

Nach 20 Uhr in der Innenstadt

Die Innenstadt ist verwaist. Es ist 20.10 Uhr am Donnerstagabend. Es ist der erste Abend seit etwa zwei Monaten, an dem in Karlsruhe die nächtliche Ausgangssperre nicht mehr gilt.

An dem die Karlsruher ihre wiedergewonnene Freiheit bei einem abendlichen Spaziergang oder einer Jogging-Runde genießen könnten. Viel los ist trotzdem nicht.

Die Karlstraße wirkt verlassen. Nur aus einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Karlstor schallt laute Musik. Eine menschliche Silhouette zeichnet sich im Schein einer Discokugel ab.