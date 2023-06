So will der Jazzclub Karlsruhe seine neue Spielstätte eröffnen

Ein „Grand Opening“ ist beim Jazzclub Karlsruhe für den 23. September angekündigt. Ab diesem Tag hat der traditionsreiche Verein, der zu den renommiertesten Jazz-Veranstaltern im Südwesten gehört, wieder eine eigene Spielstätte.

Offiziell eröffnet werden dann die neuen Räume des Jazzclubs im einstigen Kurbel-Kino in der Karlsruher Kaiserpassage. Der Kinosaal im Erdgeschoss wird wie bisher von der Kinemathek bespielt. Das Obergeschoss wurden in den vergangenen Jahren zu einem multimedial nutzbaren Konzert- und Veranstaltungssaal umgebaut.

Neuer Jazzclub-Raum soll kulturellen Akzent in der Innenstadt setzen

Die Ergänzung des Kinobetriebs im Erdgeschoss um diesen Veranstaltungsraum soll auch in der Innenstadt einen neuen kulturellen Akzent setzen. Der Jazzclub erhält damit erstmals seit 2014 wieder eine feste Bühne und erstmals überhaupt ein eigenes Domizil mit Büro, Backstage-Bereich, Fundus und Foyer.

Das Auftaktkonzert werde den Charakter einer klassischen Jazz-Session haben, teilt der Jazzclub nun mit. Eigens für den 23. September werde eine „Jazzconnection Karlsruhe“ zusammengestelllt. Mit diesem Fokus auf die Karlsruher Szene besinne sich der Jazzclub auf seine Anfänge in den 1960er Jahren.

Für Eröffnung kündigt Jazzclub eine Session mit vielen Gästen an

Den Kern der „Jazzconnection“ bilden demnach der Sänger und Trompeter Sean Guptill, der Saxofonist Christian Steuber, die Bassistin Rosanna Zacharias, der Pianist Gernot Ziegler und der Schlagzeuger Sebastian Säuberlich. Zu erwarten sei die lockere Session-Atmosphäre, die von der monatlich stattfindenden Jamsession des Jazzclubs bekannt ist. Hierbei seien zudem mehrere musikalische Überraschungsgäste zu erwarten.

Jazzclub Karlsruhe Der 1969 gegründete Verein bezeichnet als seine Kernaufgabe „die Erhaltung und Förderung lebendiger, vielfältiger und durchlässiger Musikkultur in und um Karlsruhe“. Hierzu gehöre die Nachwuchsförderung, ein alle Spielarten des Jazz vereinendes Konzertprogramm und die Verzahnung internationaler mit regionaler Jazzszene. Für sein „kulturell herausragendes Programm“ wurde der Jazzclub 2019 schon zum dritten Mal mit dem bundesweiten Spielstätten-programmpreis der Initiative Musik ausgezeichnet.

„Die Jazz-Session gehört zu unseren ältesten Traditionen und ist bis heute das Herzstück des Jazzclub-Programms“, erklärt Vorstand Niklas Braun die Programm-Entscheidung. „Aus dem Wunsch, gemeinsam kreativ zu sein und gute Musik zu machen, ist der Jazzclub überhaupt erst entstanden.“

„Die Karlsruher Jazzszene abzubilden, zu fördern, weiterzuentwickeln und ein Forum für die Musikschaffenden Karlsruhes zu sein, gehört seit jeher zu unserem Markenkern“, wird Jazzclub-Geschäftsführerin Julia Hildenbrand in der Mitteilung zitiert.

Der Umzug in die eigene Spielstätte ist ein Meilenstein für den Jazzclub. Torsten Antoni

Zweiter Vorstand Jazzclub

„Der Umzug in die eigene Spielstätte ist ein Meilenstein für den Jazzclub“, so Torsten Antoni, zweiter Vorstand und Programmverantwortlicher. „Jetzt ist der Jazzclub klar verortet und eine Bühne geschaffen, die es uns noch besser als bisher schon ermöglicht, unsere Ideen eines zeitgemäßen und spannenden Programms umzusetzen.“

Für die große Unterstützung, die man auf dem Weg dahin erhalten habe, sei der Jazzclub sehr dankbar. Der Umbau der Kinoräume war 2018 vom Gemeinderat der Stadt Karlsruhe bewilligt und seither auch bei Verzögerungen aufgrund unvorhersehbarer Altlasten in dem 1957 eröffneten Gebäude immer wieder unterstützt worden.

Rund vier Wochen Eröffnungs-Programm bei Jazzclub Karlsruhe

Im Rahmen der Eröffnung sind in den darauffolgenden Wochen weitere Konzerte angekündigt, die auch bestehende Formate des Jazzclubs enthalten. So gibt es am 24. September nachmittags eine Veranstaltung der Reihe „Jazz4Kids“. Am 25. September wird sich die regelmäßig auftretende Großformation Soulcafé präsentieren.

Angekündigt sind in den weiteren Wochen sowohl tourende Künstler als auch Vertreter der Karlsruher Szene, beispielsweise Max Andrzejewski’s Hütte, Christoph Grab oder Viviane de Farias. Mit dem diesjährigen Jazzfestival vom 19. bis 21. Oktober ende die Eröffnungsphase, so der Jazzclub.