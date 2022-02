Solidarität mit der Ukraine: Rathäuser in Karlsruhe und Bruchsal leuchten in Blau und Gelb

In der Ukraine rollen russische Panzer, Menschen fliehen oder sterben. Als Zeichen der Solidarität leuchten die Rathäuser in Karlsruhe und in Bruchsal in den Farben der ukrainischen Fahne.

Die Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine ist auch im Raum Bruchsal groß. Noch am Freitag kündigten gleich mehrere Initiativen Mahnwachen, Gebete, Demonstrationen oder Glockengeläut an. Die Stadt Bruchsal zeigte ihre Nähe zu den ukrainischen Menschen, indem sie das Rathaus in den Farben der ukrainischen Flagge erstrahlen ließ.

Auch in Karlsruhe wurde am Freitagabend das Rathaus in blauem und gelbem Licht angestrahlt. Eine ähnliche Aktion gab es außerdem am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, dort wurde eine ukrainische Fahne gezeigt.