Lücke im Sommerplan

Sommer ohne „Das Fest“ in Karlsruhe: So geht es den Helfern und das sind ihre Alternativ-Pläne

Zum zweiten Mal in Folge kann „Das Fest“ in Karlsruhe nicht stattfinden. Eigentlich würden jetzt schon die Aufbauarbeiten in der Günther Klotz-Anlage laufen – wir haben mal bei den Helferinnen und Helfern gefragt, was sie stattdessen machen.