Rettungsgasse ist wichtig

Sommerferien gehen zu Ende: Polizei in Karlsruhe erwartet reichlich Verkehr

In acht Bundesländern gehen die Sommerferien zu Ende. Die Karlsruher Polizei rechnet deshalb mit viel Verkehr auf den Fernstraßen in der Region. Besonders die Bildung der Rettungsgasse liegt den Beamten am Herzen.