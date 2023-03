Anbaden im Sonnenbad: Karlsruhe startet in die Freibadsaison

In Karlsruhe ist die Freibadsaison eröffnet. Das Sonnenbad startete dabei später als gewohnt in die Saison.

Die große Party zur Eröffnung fällt aus. „Ein bisschen Frieden“ von Nicole erklingt am Freitag zur Saisoneröffnung im Sonnenbad. Dieses öffnet in diesem Jahr deutlich später als gewohnt.

Wegen der Energiekrise geht es erst Ende März und nicht wie sonst Mitte Februar los. Schon eine halbe Stunde vor dem Anschwimmen warten Gäste vor dem Tor. Mitarbeiter Heiko Löhle begrüßt alte Bekannte. „Super, dass es jetzt losgeht“, ruft er den Besuchern zu.

Die Anzeigentafel verkündet eine Wassertemperatur von 27,5 Grad. „Es sind tatsächlich 27, wir müssen das von Hand einstellen“ erklärt Bernd Antritter vom Freundeskreis Sonnenbad. Er sagt: „In Anbetracht der Umstände muss man schon ein kleines bisschen Verständnis haben für den späteren Saisonstart.“

Aus Nürnberg nach Karlsruhe ins Bad

Sportbürgermeister Martin Lenz (SPD) sagt: Eine Eröffnung im winterlichen Februar wäre nicht nur politisch undenkbar gewesen. „Es wäre auch unempathisch und geschmacklos gewesen.“ Mit Maß und Ziel gelte es zu agieren. „Dieser Spagat ist uns gelungen.“ Der Weg sei nicht, alle Bäder zu schließen. „Wir müssen verantwortungsvoll mit Energie umgehen.“

Und selbst wenn der Krieg in der Ukraine ende, gebe es ja noch die ökologische Herausforderung. Deshalb werden, wie Lenz sagt, die Bäderbetriebe jetzt auch nicht die Beckentemperatur wieder hochdrehen. 27 Grad im Wasser und zwölf draußen: Am Freitag steigen die Schwimmer strahlend ins Wasser.

„Das ist der schönste Moment im Jahr“, sagt Martin Lineck, der extra aus Nürnberg angereist ist. Er erzählt: „Ich bin Dialysepatient, jeden Tag schwimme ich eine Stunde und mache eine Stunde Aquajogging. So habe ich auch Corona überlebt.“ Ins Sonnenbad kommt der Mann nur zum Saisonstart. „Ich verstehe nicht, dass Karlsruhe wegen der paar Kilowatt auf die Publicity verzichtet, die eine Eröffnung im Winter mit sich bringt.“

Sonnenbad schließt früher

Jetzt schon beschlossen ist auch das frühere Saisonende, wie Bernd Antritter sagt: Schluss ist am 8. Oktober und nicht wie vor der Energiekrise am 1. Advent.

„Ich hoffe und denke, dass sich die Zeiten aber wieder ändern“, sagt das Vorstandsmitglied des Freundeskreises. In jedem Fall werde man im Sommer Photovoltaikanlagen installieren. Bisher wird das Bad mit Fernwärme betrieben.

Noch nicht eröffnet ist das Nichtschwimmerbecken. Die Vereinsvorsitzende Roswitha Boehringer erklärt: Dieser Teil der Anlage soll am 27. Mai öffnen, wenn in Karlsruhe die übrigen Freibäder in die Saison starten. Dann schließen indessen aus Personalgründen die Stadtteilhallenbäder.

„Insofern freue ich mich heute über den Saisonstart im Sonnenbad, aber ich verspüre auch Trauer in Anbetracht der bevorstehenden Schließung“, sagt Ingrid Vollmer vom Freundeskreis des Neureuter Hallenbads. Auch sie steigt ins Wasser.

Regenbogenfarben am Beckenrand

Am Beckenrad zieht indessen Winnie Thielbeer die Blicke auf sich: Sie trägt eine orangefarbene Perücke und ein mit Blüten und Blättern dekorierten Röckchen.

Sie ist vier Stunden aus Niedersachsen nach Karlsruhe gefahren. „Die Eröffnung ist hier immer ziemlich cool.“ Dass sie am Ende als einzige im Kostüm gekommen ist, stört sie nicht.

„Man kann Krieg blöd finden und dennoch Spaß haben.“ Und ein bisschen farbenfroh ist es zumindest am Beckenrand: Blumen stehen dort zur Dekoration. Und ein Band in Regenbogenfarben hat der Freundeskreis gespannt. „Das steht für Sonne, Heilung, Toleranz und Solidarität“, erklärt Roswitha Boehringer.