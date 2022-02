Sonnenbad in Karlsruhe eröffnet die Badesaison: Geordnetes Baden statt wildes Planschen

Mit 15 Grad Lufttemperatur ist es beim diesjährigen „Anbaden“ im Karlsruher Sonnenbad zwar nicht besonders kalt. Hartgesotten müssen die Bade-Fans aber trotzdem sein – und sich nach dem Ausfall im vergangenen Jahr brav weiter an die Corona-Regeln halten.

Der schwimmende Holländer, Maurits van Wijde, hat es dann doch nicht geschafft. Seit einigen Jahren gehörte der Bayern-München-Fan aus der Nähe von Arnheim zu den Stammgästen, die sich die Eröffnung des Sonnenbads im Karlsruher Rheinhafen nicht nehmen ließen.

Weder Wetter noch lange Anfahrt konnten den reiselustigen Mann, der grundsätzlich in „Klamotten“ ins Wasser springt, bisher abhalten. In diesem Jahr scheint der Sturm über Holland und Norddeutschland die Reiseplanung dann doch entscheidend gestört zu haben.

Denn kommen wollte er eigentlich schon, war am Beckenrand zu hören. So aber musste der Saisonauftakt, der im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie noch komplett zum Opfer gefallen war, ohne den Gast mit der normalerweise weitesten Anreise stattfinden.

Eröffnung des Sonnenbads in Karlsruhe wegen Corona etwas koordinierter

Das war letztlich aber nur ein Randaspekt. Die ersten Badegäste hatten sich schon deutlich vor 9.30 Uhr vor der zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Pforte versammelt, mit strahlenden Augen und voller Vorfreude auf das Bad unter freiem Himmel.

Bäderchef Oliver Sternagel freute sich schließlich über ein halbes Hundert Badegäste, die diesmal nicht wild ins Wasser sprangen, sondern sich sehr gesittet zu den Klängen des Badnerlieds in Vierergrüppchen an den Beckenrand begaben und von dort sehr kontrolliert ins Wasser sprangen.

Zwar werden die Vorschriften inzwischen langsam gelockert, doch Corona ist trotzdem noch immer sehr präsent. Vorsicht bleibt angesagt. Das begann schon am Einlass. Wie üblich zum Saisonauftakt musste auch in diesem Jahr kein Eintritt bezahlt werden, doch Impfnachweise und „Perso“ wurden akribisch kontrolliert.

Im Gebäude, in den Umkleiden, gilt weiterhin Maskenpflicht – nicht aber im Wasser. Und so baumelten die abgelegten Mund-Nasen-Masken sehr sinnig an einer Leine neben dem Becken, das wie immer mit gut 27 Grad warmen Wasser gefüllt war.

Anbaden im Sonnenbad bei 15 Grad Lufttemperatur und Wind

Draußen war es diesmal übrigens auch ungewöhnlich warm. Von Schnee und Eis, die es beim „Anbaden“ in der Vergangenheit durchaus schon gegeben hatte, diesmal absolut keine Spur. Morgens um 10 Uhr wurden neben dem Beckenrand schon über 15 Grad Lufttemperatur gemessen, Tendenz eher steigend.

Trotzdem: Wer erst mal drin war im warmen Wasser, wollte so schnell nicht mehr raus. Grauer Himmel und böiger Wind störten den Badegenuss durchaus ein bisschen. Für Sternagel war es trotzdem ein „Happy Day“. „Überall sehe ich fröhliche Gesichter“, sprach er in die Mikrofone der erneut stark vertretenen Fernseh- und Radioreporter. Und letztlich erbarmte sich um die Mittagszeit dann auch noch die Sonne und blitzte ab und zu durch die Wolkenlücken.