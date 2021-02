Der Corona-Stress für die Karlsruher Krankenhäuser nimmt ab. Aber Erleichterung will sich nicht einstellen. Trotz sinkender Zahl der Covid-Patienten gibt es die große Sorge: Löst die Virus-Mutation eine neue Welle der Pandemie aus?

Stabile Corona-Lage in Krankenhäusern

In den Karlsruher Kliniken werden aktuell im Vergleich zur Spitzenbelastung um den Jahreswechsel nur noch wenige Covid-Patienten versorgt. Allerdings ist der weitere Rückgang mittlerweile gering und neigt zur Stagnation beziehungsweise einer Wellenbewegung mit Ausschlägen nach oben und unten.

Damit gleicht das Geschehen in den Krankenhäusern dem der Corona-Infektions-Zahlen in der Gesellschaft. „Die ViDia Kliniken haben jetzt nur noch zehn Covid-Patienten insgesamt, davon liegen vier auf Intensivstationen“, berichtet deren Vorstand Richard Wentges am Freitag.

Zu Wochenanfang bilanzierte ViDia insgesamt fünf Covid-Kranke und nur einen Covid-Patienten auf der Intensivstation. „Wir haben also innerhalb der Woche auf niedrigem Niveau wieder einen leichten Anstieg“, sagt Wentges. Dabei bestätigt er, „das mutierte Virus ist bei uns angekommen“.