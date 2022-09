Das audiovisuelle Projekt „Sounds of Life“ von Kris Felix Bauer in der Rotunde des Vierordtbades startet in die nächste Saison. Die ersten vier Shows sind kleine Töchter der Schlosslichtspiele.

Zurücklehnen und abschalten. Wenn das nur immer so einfach wäre. Kris Felix Bauer will genau das ermöglichen. Er hat eine Rezeptur aus Musik und bewegten Bildern an einem besonderen Ort geschaffen, der man auf wunderschöne Weise im wahrsten Wortsinn erliegt – machtlos, aber ohne Nebenwirkungen und garantiert gesund für Körper und Seele.

Erleben kann man das außergewöhnliche Projekt des charismatischen Karlsruher Musikers entweder im Bademantel oder in Alltagskleidung – je nachdem, durch welche Pforte man sein Reich betreten möchte: die altehrwürdige Rotunde im Vierordtbad.

Dort setzt sich Kris Felix Bauer im Halbdunkeln an seine Instrumente und drängt gar nicht erst ins Rampenlicht. Denn auf den bequemen Liegestühlen gehen die Blicke automatisch nach oben in die Kuppel. Wenn dann eine Saite seiner Gitarre ihren ersten Klang in das stille Rund gießt, gilt für eine Stunde: Ton an – Welt aus.

Gegenpol zur hektischen Welt im Vierordtbad

„Ich möchte als Kontrapunkt zur hektischen Welt einen Gegenpol schaffen. Einen Raum, in den man sich psychisch und physisch fallen lassen kann“, sagt der 41-jährige Musiker an diesem Abend in der Rotunde, die er gerade neu einrichtet für vier Sonderkonzerte und die neue Saison von „Sounds of Life“, die im Oktober beginnt.

Ich möchte einen Gegenpol schaffen zur hektischen Welt. Kris Felix Bauer, Musiker und Komponist

Seit bald einem Jahr ist Kris Felix Bauer der Mann – oder vielmehr der Magier, der die historische Rotunde des Vierordtbades mit Wohlfühlsound und darauf abgestimmten Projektionen füllt. Dies allerdings nur im Herbst und im Winter. Nicht etwa deshalb, weil dann die Seelen besonders durchhängen. Es muss dunkel genug sein draußen, damit der Zauber unter der Kuppel funktioniert.

Aus der Stille heraus strömt Musik in die Ohren. Wie diamantener Regen beginnt das Lichtspiel aus dem Zentrum der Kuppel heraus zu fließen. Audiovisuelle Reize auf 360 Grad – sofort lockern sich die Muskeln.

„Sounds of Life“ in zehn Jahren entwickelt

Zehn Jahre lang hat Kris Felix Bauer an dem Projekt „Sounds of Life“ gearbeitet, bevor es im November 2021 Premiere feierte. Der Weg dorthin verlief über einen Umweg zwar, aber mit dem Ziel fest im Auge. Um seiner Berufung zu folgen, die ihn schon als Jugendlicher umtrieb, hat Bauer im Jahr 2011 mit 29 Jahren seinen Job bei einem Geldunternehmen an den Nagel gehängt und sich mit seiner Gitarre auf den Weg nach Hamburg gemacht.

Nach inspirierenden Jahren dort mit Solo-Auftritten in Bars, Clubs oder beim Elb-Festival kam das Angebot eines Musiklabels für ein Album. Er lehnte es ab, weil es ihm kaum Freiheiten gelassen hätte. „Das wäre auf Mainstream hinausgelaufen, und das mag ich nicht, da verhure ich mich“, sagt Bauer. Lieber kehrte er zurück und machte Nägel mit Köpfen für sein individuelles Gesamtkunstwerk, das mehrere Sinne ansprechen soll.

Musik und Projektionen verbinden sich ruhig fließend

Dafür benötigt Bauer besondere Orte mit einer Kuppel wie im Karlsruher Vierordtbad oder im Planetarium in Mannheim, die er ab April 2023 ebenfalls bespielt. Die Projektionen stammen von dem Medien-Künstler Johannes Kulz und dem Designer Alfi Feijoa. Sie abstrahieren etwa das Spiel der Wasseroberfläche oder auch die Mosaiken der Therme.

Diese Visuals verbinden sich mit fließenden Klängen. Weil sie mit ihren sanft jazzigen Elementen sehr assoziativ sind, bezeichnet Bauer die Musik als Soundtrack. Er entwickelt ihre Abfolge aus Motiven, die er während der Vorstellung intuitiv und immer wieder neu kombiniert. Nur kein starres Muster. Bauers Soundtrack, der sich dem Genre Chillout zuordnen lässt, ist stets im Fluss – angenehm unaufgeregt, aber von tiefem Sog.

Zum Instrumentarium gehören individuell gestimmte Gitarren, die Bauer nicht nur an den Saiten bespielt, sondern auch ihren Corpus für perkussive Effekte klopft. Hinzu kommen Keyboard, Schlagzeug und Bauers Stimme, die er mithilfe einer Loop-Station zum Chor schichtet. Eine Sopranistin und ein Bariton singen dazu aus Nischen der Rotunde heraus – sie sind das i-Tüpfelchen im regulären Programm.

Sondervorstellungen und eine neue Show ab Oktober

Vier Sondervorstellungen im September führen unter dem Titel „Music4Life“ im Rahmen der Schlosslichtspiele in die Rotunde des Vierordtbades, während draußen Cocktails geboten werden. Nach einem Solo-Konzert gibt Kris Felix Bauer einen Ausblick auf die neue Saison von „Sounds of Life“ mit Projektionen.

Wellness für viele Sinne erwartet ab Oktober bei normalem Thermen-Betrieb an gewählten Abenden mit je zwei Vorstellungen zuerst die Sauna-Gäste (über den Zugang aus dem Vierordtbad) und anschließend Besucherinnen und Besucher, die nur zu „Sounds of Live“ kommen und für die sich wiederum der Zugang vom Karlsruher Festplatz öffnet. In diesem Raum, in dem man von Klängen umspült alle Viere von sich strecken kann und abtauchen in entspannte Welten ruhig fließender Projektionen.