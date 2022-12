Es war noch Platz auf dem Gelände des TSV Bulach in Karlsruhe - also gibt es eine neue Outdoor-Anlage. Die kommt aber nicht nur Vereinsmitgliedern zugute.

Ein Spatenstich bei Außentemperaturen von -5 Grad und gefrorenem Boden? Das wäre doch sehr mühsam geworden. Immerhin hatte jemand vorab die Erde aufgelockert. Und so konnte die Zeremonie problemlos über die Bühne gehen.

Der TSV Bulach will sein Bewegungsangebot um eine vielseitig nutzbare Outdoor-Sportanlage erweitern, auf der nach Fertigstellung auch Nichtmitglieder trainieren können. Im April 2023 soll die Anlage fertig sein.

Der TSV-Vorsitzende Axel Wrtal freute sich, dass Vertreter aller Beteiligten gekommen waren: Badischer Sportbund, Sportkreis und Stadt Karlsruhe, vom Bürgerverein Bulach, der Baufirma und von der finanzierenden Bank. „Uns ist aufgefallen, dass auf einer bestimmten Fläche auf unserem Vereinsgelände nichts passiert“, erzählte Wrtal. Das soll sich nun ändern.

Nichtmitglieder des TSV Bulach können auch trainieren - gegen Bezahlung

Vorerst gibt es nur ein großes Schild, auf dem eine graphische Darstellung des Fitness-Parcours abgebildet ist. 30 mal 16 Meter soll die Anlage groß werden, mit elf Trainingsgeräten, davon fünf Kraftgeräte, und ein Calisthenics-Gerüst, an dem sieben bis acht Übungen möglich sind. Dazu kommt eine Handstandwand und eine auf dem Boden aufgezeichnete „Koordinationsleiter“, die von allen fitness-affinen Karlsruhern genutzt werden kann.

Denn der TSV bleibt bei dem Konzept, seine Sportanlagen grundsätzlich offen für alle zu gestalten – ein Zugangstor zum Gelände gibt es daher schon lange nicht mehr. Die neue Outdoor-Sportanlage wird zwar eingezäunt und mit einer Drehtür gesichert sein, aber Nichtmitglieder können gegen Entgelt die Fläche ebenfalls nutzen.

Etwa vier Euro sind für ein Tagesticket angedacht. Das kann man per Smartphone kaufen, woraufhin ein Zugangscode verschickt wird. Das Projekt nahm im Juli 2020 seinen Anfang, 300.000 Euro kostet es voraussichtlich.

Ganz am Anfang stand eine Feststellung: „Wir haben gemerkt, dass wir kaum ein Angebot für junge Erwachsene haben“, erzählt die 24-jährige Projektleiterin Julia Schreiber vom TSV. In einer neunköpfigen Projektgruppe hat der Verein, der in der Sankt-Florian-Straße beheimatet ist, nun das Vorhaben bis zum Spatenstich bei frostiger Kälte gebracht.

Der TSV hat schon einmal Sportgeschichte geschrieben. Er ist nicht nur in Karlsruhe, sondern in ganz Deutschland der erste Aufsteller einer sogenannten „Sportbox“. Das ist ein Schrank, aus dem man sich kleinere Sportgeräte nehmen und damit trainieren kann.

Beim TSV steht diese Box ebenfalls auf dessen Gelände unterhalb des Parks, der den Edeltrudtunnel überspannt. Das Konzept mit der Box ist so erfolgreich, dass es ab 2023 bundesweit gefördert wird. Und im April soll beim TSV dann die neue Outdoor-Sportanlage dazukommen.