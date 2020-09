Spaziergang durch Karlsruhe mit Abstechern in die digitale Welt

Immer am zweiten Sonntag des Septembers öffnen normalerweise bundesweit tausende historischen Stätten ihre Tore. Karlsruhe ist in diesem Jahr Gastgeber der landesweiten Eröffnung und hat coronabedingt gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege digitale Denkmalwochen ins Leben gerufen, wie die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) mitteilte. „Aus einem Tag des offenen Denkmals sind Digitale Denkmalwochen geworden“, sagt Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe im Rahmen einer Online-Pressekonferenz zum Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag.

„Auch wenn wir als Gastgeber der landesweiten Eröffnung diese nicht wie gewohnt mit einer Nacht des offenen Denkmals feiern können, so wurde doch vermehrt Aufmerksamkeit auf unsere Denkmale gelenkt und wir konnten Abfragen aus dem ganzen Bundesland verzeichnen.“ Koordiniert von der KME seien mit dem Beginn der Sommerferien viele attraktive Angebote online gegangen . Ein Highlight sei dabei der eigens eingerichtete YouTube-Kanal in dem zahlreiche Videoclips Karlsruher Denkmale vorstellen und Blicke hinter die Fassaden zulassen. Die Videos werden auch über den Tag des offenen Denkmals hinaus verfügbar sein.

Trotz Corona werde es am Sonntag in der Stadt einiges zu erleben geben. So ist beispielsweise nach Voranmeldung ein Blick ins Stadtarchiv möglich, heißt es in der Mitteilung. Die Liste der geöffneten Denkmäler findet sich unter www.karlsruhe-erleben.de/denkmaltag

mfa/BNN