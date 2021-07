„Sommerspiele mit viel Herz“ steht am 21. Juni 2008 über einem Kommentar in den Badischen Neuesten Nachrichten.

„Menschlichkeit, Freude, Offenheit, Herzlichkeit, Begeisterungsfähigkeit – dies waren die meistgehörten Worte in den vergangenen fünf Tagen. Sie charakterisieren wohl am besten, was die Menschen bei den Special Olympics National Summer Games im täglichen Miteinander erlebt haben“, meint die Autorin.

3.600 Athleten mit geistiger Behinderung gibt Karlsruhe im Frühsommer 2008 eine große Bühne. Sie sind mit ihren Begleitern aus ganz Deutschland angereist und messen sich in 17 Sportarten.