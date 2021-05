Ware aus Karlsruhe hängt auf Ever Given beim Suezkanal fest

Güter einer Karlsruher Spedition hängen nach der Havarie des Frachtschiffs Ever Given beim Suezkanal fest. Die Container umzuladen, kommt aber nicht in Frage.

Bis heute hängt der Frachtriese Ever Given beim Suezkanal fest – mit rund 20.000 Containern an Bord. Acht davon werden im Großraum Karlsruhe erwartet.

„Sie sind beladen mit Maschinenteilen“, sagt Andreas Kempf. Er ist Geschäftsführer einer großen Karlsruher See- und Luftfrachtspedition, der LSA Logistics Sea & Air GmbH.

Die in der Zeppelinstraße ansässigen Experten organisieren logistisch für Mittelständler in der Region den Import und Export von Waren – was derzeit unter erschwerten Bedingungen vonstattengeht. Corona sorgt für Probleme, die durch die Havarie der Ever Given verschärft wurden.