Spenden sammeln bei Karlsruher Konzert: Schokolade lockert Geldbeutel

Der Spruch von den vielen Köchen, die angeblich den Brei verderben, trifft auf die Modern Church Band jedenfalls nicht zu. In dem ausschließlich für karitative Zwecke auftretenden Orchester – zuletzt vor Weihnachten für die BNN-Stiftung „Wir helfen“ im Weihnachtscircus – hat jeder seinen Platz, sein Instrument und seine Aufgabe.

Das gilt auch für die vielen Helfer und Menschen hinter den Kulissen der Auftritte der Karlsruher Band, die Gospel, Pop und Weltmusik darbietet. So etwa für Maria Rapp, Gattin des Leiters der Modern Church Band Hermann Rapp.

Der legt übrigens gar keinen Wert auf diesen Titel, sondern betont immer wieder, dass nur mit allen Beteiligten gemeinsam das Ziel von insgesamt einer Viertelmillion Spenden-Euro erreicht werden konnte, die die Band in den zehn Jahren ihres Bestehens für notleidende Bürger eingespielt hat.

Selbstgebackene Plätzchen und selbstgemachte Schokolade

Aber gerade Maria Rapp und ihre Freundin Beate Windmeier haben mit einer kleinen Aktion beim Konzert dazu beigetragen, dass noch einmal über 1.000 Euro mehr geflossen sind als durch die offiziellen Eintrittsgelder hereinkam.

Sie starteten am Rande der Veranstaltung einen Spendenaufruf. Wer da nochmal für bedürftige Menschen in die Tasche griff, durfte sich über ein besonderes Dankeschön freuen. „Oh, Schokolade“, hätten die Besucher überrascht gesagt und gerne zugegriffen, erzählt Maria Rapp.

Zuerst kam nur in den Genuss eines süßen Dankeschöns, wer 20 Euro oder mehr in die kreisende Spendendose warf. Dann aber wurden die beiden Damen „etwas großzügiger“, wie Maria lachend gesteht – und jeder Spender durfte ein wenig von der Bruchschokolade genießen.

Das war aber nicht „irgendeine gekaufte Schokolade“, sondern eine zusammen mit Ehemann Hermann Rapp am heimischen Herd hergestellte Leckerei mit verschiedenen Toppings wie Nüssen oder Cranberries. „Letztes Mal hatten wir Plätzchen gebacken, für dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht.“

Nächste Auftritte sind längst geplant

„Unsere Süßigkeit hat die Spendenbereitschaft nochmal ordentlich angekurbelt“, schmunzelt die 56-jährige Maria Rapp, die die Band auch an der Kasse oder beim Verteilen von Flyern sowie beim Auffüllen der Getränke unterstützt.

Die in Schlesien geborene Maria Rapp spielt zwar selbst – „außer als Jugendliche ein bisschen Blockflöte“ – kein Instrument, aber sie teilt die Leidenschaft ihres Mannes und der ganzen Band für deren Auftritte von Beginn an.

Zweimal mindestens wird die Band in diesem Jahr für den guten Zweck in der weiteren Region spielen, bis sie an Weihnachten 2023 wieder in Karlsruhe gastiert. Auch da wird Maria Rapp wieder tatkräftig helfen, wo sie gebraucht wird. Sie sei eben ein wenig der „gute Geist“ der Modern Church Band, sagt Maria Rapp bescheiden.