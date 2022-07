„Endlich wieder gemeinsam“ – dieses Motto hat der Stadtjugendausschuss für das Spielfest in der Günther-Klotz-Anlage ausgesucht. Die Kinder waren somit als erste auf dem Gelände von „Das Fest“.

Jonglieren ist gar nicht so schwierig – wenn man den Anweisungen von David Lelo folgt. Geduldig erklärt der Mann mit der roten Nase den kleinen Besuchern seine geheimen Tricks. Nico, Matteo und Laura hören aufmerksam zu. David Lelo gehört zum Karlsruher Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni.

Der Zirkus ist eine von knapp 20 Einrichtungen, die in der Günther-Klotz-Anlage das Spielfest „Spiel mit – endlich wieder gemeinsam“ auf die Beine gestellt haben. Ein paar Stunden bevor „Das Fest“ am Donnerstag eröffnet wird, gibt es für die Jungen und Mädchen auf der Wiese beim Altersheim bereits ein buntes Programm.

„Mit diesem Fest wollen wir die Kinder in den Mittelpunkt rücken“, erklärt Daniel Melchien. Melchien ist Geschäftsführer des Stadtjugendausschusses, der das Spielfest organisiert. Gerade Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie viele Entbehrungen auf sich nehmen müssen und auf vieles verzichtet.

Verschiedene Einrichtungen aus Karlsruhe mit im Boot

Elisabeth Peitzmeier, die gemeinsam mit Melchien die Geschicke des Stadtjugendausschuss führt, ergänzt: „Gerade die soziale Isolation war in den vergangenen zwei Jahren für viele Kinder schwer.“ Nun habe man wieder gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen. Dafür holte der Stadtjugendausschuss verschiedene Karlsruher Kinder- und Jugendeinrichtungen mit ins Boot.

Ich komme hierher seit ich selbst ein Kind war. Carolina Beck, Besucherin und dreifache Mutter

„Uns gefällt es sehr gut“, sagt Carolina Beck, die gemeinsam mit ihren drei Kindern Nico, Matteo und Laura zum Spielfest gekommen ist und als erstes beim Zirkus Maccaroni Halt macht. „Ich komme hierher seit ich selbst ein Kind war“, erzählt Beck. Besonders toll findet sie, dass es dieses Kinderangebot gibt, bevor wenige Stunden der eigentliche „Fest“-Betrieb startet. „Da ist es meistens ziemlich voll.“

Und die Macher des Spielfests haben sich einiges einfallen lassen. Neben dem Zirkus Maccaroni hat der NCO-Club einen Stand aufgebaut. Wer möchte, kann sich dort ein Airbrush-Tattoo auf den Arm sprühen lassen. Einen Stand weiter können die Mädchen und Jungen an einer Wurfmaschine ihre Geschicklichkeit testen. „Das macht Spaß“, sagt die zehnjährige Remas, die gemeinsam mit ihren Klassenkameraden von der Schillerschule gekommen ist. Die Theaterbühne habe sie auch schon besucht, erzählt die Schülerin.

Beim Spielfest gibt es Raketen aus PET-Flaschen

Vor der Theaterbühne am Ende der Wiese macht gerade Clown Schorsch seine Späße mit dem begeisterten Publikum. Josefine Nellis will sich mit ihrem kleinen Sohn Janosch auf jeden Fall gleich auf den Weg zur Bühne machen. „Da soll noch ein Zauberer kommen“, sagt Nellis, die erst vor Kurzem nach Karlsruhe gezogen ist. „Das Fest“ kennt sie noch von früher, als Jugendliche kam sie öfter her. Getestet haben sie und Janosch bisher das Planschbecken und die Seifenblasen.

Und auch sonst gibt es für die Besucher einiges zu entdecken. An einem Stand können Raketen aus alten PET-Flaschen gebaut werden. Daneben kann man sich im Angeln von Plastikenten versuchen. Die Mobis, die auch beim eigentlichen „Fest“ präsent sein werden, sind mit dem obligatorischen roten Bus angereist.