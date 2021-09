Neuer Rahmenplan für Vergnügungsstätten

Stadt Karlsruhe definiert neue Gebiete für Wettbüros und Spielhallen

Karlsruhe legt in einem Rahmenplan fest, wo künftig Spielhallen, Wettbüros, Bordelle und Clubs zugelassen sind. In vielen Stadtteilzentren werden die Regeln wohl strenger. In einem ist mittelfristig vermutlich mehr erlaubt.