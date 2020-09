Spielplatz-Reparaturen ziehen sich hin

Ärger um seit Monaten gesperrte Spielgeräte in Karlsruhe

Die Spielplätze in Karlsruhe sind im Corona-Jahr für viele Kinder noch beliebtere Anlaufstellen als sonst. An manchen steht der Nachwuchs dort aber noch immer vor Absperrgittern statt an der Treppe zur Rutsche. Reparaturen ziehen sich seit Monaten hin.