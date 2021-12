Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz am Karlsruher Weihnachtsmarkt aus

Weil angeblich bewaffnete Personen am Karlsruher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gesehen worden waren, fahndete ein größeres Polizeiaufgebot nach den Verdächtigen.

Eine Spielzeugwaffe hat am Mittwochnachmittag kurzzeitig für Aufsehen in der Karlsruher Innenstadt gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren ihr am späten Nachmittag vier Verdächtige gemeldet worden, die bewaffnet gewesen sein sollen.

Die Polizei fahndete daraufhin mit mehreren Streifenwagen nach den Verdächtigen. Dabei gelang es den Beamten, die Personen ausfindig zu machen und zu kontrollieren.

Es stellte sich heraus: Bei der angeblichen Bewaffnung handelte es sich um eine einfache, wenige Euro teure Spielzeugpistole, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte.