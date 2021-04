Großeinsatz der Feuerwehr

Sportboot havariert auf dem Rhein bei Karlsruhe – fünf Menschen gerettet

Dramatische Szenen auf dem Rhein bei Karlsruhe am Karfreitag: Gegen 9.15 Uhr ist ein Sportboot auf eine Buhne am Goldgrund, in Höhe des Rheinhafens aufgefahren. Das Boot schlug leck. Nach BNN-Informationen mussten fünf Personen gerettet werden.