Spritztour ohne Einverständnis: 28-Jähriger beschädigt in Karlsruhe das Auto eines Bekannten

Ein 28-Jähriger hat sich in Karlsruhe am frühen Sonntagmorgen ohne dessen Wissen die Fahrzeugschlüssel eines Bekannten ausgeliehen, ist mit dem Wagen fortgefahren und hat ihn beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich die beiden Männer in der Wohnung des Fahrzeugbesitzers in der Fritz-Erler-Straße, wo sie bis etwa 2 Uhr nachts Alkohol tranken.

Anschließend schnappte sich der 28-Jährige die Autoschlüssel des 42-jährigen Bekannten, ohne dass dieser etwas bemerkte, und fuhr davon. Gegen 4.45 Uhr kam er mit dem beschädigten Pkw zurück, übergab dem 42-Jährigen die Schlüssel und machte sich vom Acker.

Der Fahrzeugbesitzer alarmierte die Polizei, welche den 28-Jährigen in seiner Wohnung aufsuchten und vorläufig festnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Zur Blutentnahme nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache.

Der Schaden am Fahrzeug beträgt knapp 5.000 Euro. Unklar ist, ob die Beschädigungen in Zusammenhang mit weiteren Verkehrsunfällen stehen.