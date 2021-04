Spurensuche beim Karlsruher Oberwald: Hintergrund noch völlig unklar

Der Weg von der Stadtbahnhaltestelle Dammerstock in Richtung Oberwald war auch am Sonntagnachmittag viel frequentiert von Spaziergängern und Fahrradfahrern. Unter den Augen zahlreicher Passanten arbeitete die Spurensicherung der Polizei in einem Zelt unweit der dortigen Sportanlagen.

Keine Erklärung gab es am Sonntagnachmittag von der Polizei, was der Hintergrund eines Zelts der Spurensicherung direkt am Weg von der Stadtbahn-Haltestelle Dammerstock in den Oberwald war. Mehrere Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei, ausgestattet mit weißen Schutzanzügen, arbeiteten am Sonntagnachmittag in einem eigens aufgestellten Zelt neben den dortigen Sportanlagen, auch Beamte der Schutzpolizei waren anwesend. Der Bereich war allerdings nicht großräumig abgesperrt, zahlreiche Passanten kamen direkt am Zelt vorbei.

Ob es sich um eine Spurensicherung nach einem Gewaltverbrechen oder andere Hintergründe handelt, bleibt damit zunächst offen. In der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium sowie vor Ort verwiesen Beamte die BNN auf Auskünfte erst am Montag.