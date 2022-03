Stadt Karlsruhe richtet Ukraine-Hotline ein

Auch in Karlsruhe steigt die Zahl derer, die vor dem Ukraine-Krieg in Sicherheit flüchten. Die Hilfsbereitschaft in der Fächerstadt ist enorm, ebenso der Bedarf an Informationen zum Thema. Wie die Stadt Karlsruhe mitteilte, gibt es für die Stadt nun neben er Corona-Hotline nun auch eine zentrale Ukraine-Hotline, die unter (07 21) 13 33 33 3 erreichbar ist.

Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar und montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr kann man sich zu städtischen Mitarbeitern weiterleiten lassen. Auskunft gibt es etwa zu Einreise und Aufenthaltsstatus, Sozialleistungen über das Asylbewerberleistungsgesetz, Schulanmeldung, Kinderbetreuung, zur Meldepflicht oder zu Möglichkeiten ärztlicher Versorgung.

Informations- und Hilfeangebote der Stadt

Die Hotline ergänzt die bereits veröffentlichten Telefonnummern rund um das Thema „Wohnraum“. Wer bereit ist, Geflüchteten ein Zimmer, eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung zu stellen, kann sich montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr weiterhin unter (07 21) 13 31 35 0 und -13 51 oder per E-Mail an ukrainehilfe@karlsruhe.de melden.

Eine eigens eingerichtete Themenseite auf www.karlsruhe.de/ukrainehilfe bündelt überdies wichtige Informationen, Unterstützungsangebote und Anlaufstellen für Menschen aus der Ukraine sowie für alle, die helfen und sich etwa als Übersetzer oder für die Betreuung Geflüchteter engagieren möchten.