Konflikte bei Batzenhof-Zufahrt

Stadt Karlsruhe schließt Fußweg neben der Pappelallee zum Golfpark derzeit aus

Nicht jeder nimmt Rücksicht bei der Fahrt zum Golfplatz am Batzenhof in Karlsruhe. Besonders eng geht es dabei immer wieder an der Pappelallee zu. Die Stadt plant nun eine Verkehrszählung.